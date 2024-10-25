Бывшей фотомодели из Петербурга, воткнувшей нож в грудь мужа, дали реальный срок

Суд в Петербурге изменил условной срок на реальный в отношении Лилии Судаковой. Бывшую фотомодель признали виновной в убийстве супруга и отправили на 7 лет в колонию общего режима. Как передает городская пресс-служба судов, ей также назначен штраф в 2 млн рублей.

В мае 2024 года Судаковой был назначен условной срок. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Сам же инцидент произошел в конце ноября 2020 года. Как полагает следствие, Лилия и ее супруг поссорились из-за явного флирта супруга с другой женщиной, из-за чего Судакова ударила мужа в грудь ножом. Врачи попытались спасти мужчину, но он скончался в больнице. На суде экс-фотомодель не признала вины и настаивала, что удар ножом был ответом на агрессивное поведение муже и неоднократное домашнее насилие.