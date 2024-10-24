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Город Вода в Неве успокоилась. Какой уровень фиксируется сейчас

Вода в Неве успокоилась. Какой уровень фиксируется сейчас

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1 комментарий

Уровень воды в Неве, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», снизился до 35 см. Такой показатель у набережной Лейтенанта Шмидта был зафиксирован в 22:24.

Этот показатель почти в три раза ниже того, который был утром 24 октября. В 07:50 уровень воды в Неве составлял 90 см.

Днем в среду уровень воды в Неве достиг метра. А после стал расти вверх. Показатель перевалил за прогнозируемую отметку в 120 см. К вечеру 23 октября уровень воды стал снижаться.

Завтра, 25 октября, жителей Северной столицы ожидает достаточно теплая погода — 10–12 градусов. Сильного дождя быть не должно, однако возможны небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 9 м/c. В четверг температура воздуха в Петербурге была также достаточно приятной.

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Комментарии
1
Artimenga
43 минуты
Ну так это у нас обычное дело...
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