Вода в Неве успокоилась. Какой уровень фиксируется сейчас

Уровень воды в Неве, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», снизился до 35 см. Такой показатель у набережной Лейтенанта Шмидта был зафиксирован в 22:24.

Этот показатель почти в три раза ниже того, который был утром 24 октября. В 07:50 уровень воды в Неве составлял 90 см.

Днем в среду уровень воды в Неве достиг метра. А после стал расти вверх. Показатель перевалил за прогнозируемую отметку в 120 см. К вечеру 23 октября уровень воды стал снижаться.



Завтра, 25 октября, жителей Северной столицы ожидает достаточно теплая погода — 10–12 градусов. Сильного дождя быть не должно, однако возможны небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 9 м/c. В четверг температура воздуха в Петербурге была также достаточно приятной.