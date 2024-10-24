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Город Пасмурно, зато на 4-5 градусов теплее нормы. Циклон управляет погодой в Петербурге за тысячи километров

Пасмурно, зато на 4-5 градусов теплее нормы. Циклон управляет погодой в Петербурге за тысячи километров

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Погода в Петербурге по-настоящему осенняя, но все ещё очень тёплая.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 октября в городе облачно с прояснениями, днем переменная облачность и без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7-9 градусов, днем составит +10…+12 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не менялось, днем будет повышаться.

Сегодня на погоду в регионе всё ещё оказывает влияние далёкий циклон с центром над Республикой Коми. Его стараниями, как сообщает центр «ФОБОС», облаков в небе над регионом довольно много, не избежать кратковременных дождей, и пока сохранится порывистый ветер. Несмотря на это, температурные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу местами небольшие дожди, температура 10-12 градусов.

Уровень воды в Неве продолжает расти. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт"» на 8:39, на посту у набережной Лейтенанта Шмидта он достиг 94 см. Около часа назад было 90 см.

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