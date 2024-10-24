«Ростелеком» разработает информационную систему такси для Петербурга

Петербургское ГКУ «Организатор перевозок» заключило контракт с ПАО «Ростелеком» на разработку информационной системы легкового такси. Ее запустят в начале следующего года.
Как сообщает пресс-служба Смольного 24 октября, система будет включать информацию обо всех операторах такси, водителях и автомобилях в городе. Это позволит ускорить заявки о включении в соответствующий реестр, а также более оперативно находить несоответствия в их работе требованиям закона, находить водителей.
Максимальная цена контракта составляла 39,7 млн рублей. «Ростелеком» снизил ее до 37,4 млн, а его конкурент — НИИ «Рубин» — до 36 млн. Тем не менее именно «Ростелеком» в итоге выиграл по общей оценке.
Напомним, появление информационной системы такси является частью отраслевой реформы, которая проходит с принятием федерального закона и вступлением в силу городского с сентября 2023 года. Как сообщает комтранс, в январе–сентябре 2024-го число легальных такси в Петербурге выросло почти на 30,5 %, а соответствующие разрешения получили 450 перевозчиков.