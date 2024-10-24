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Общество В аэропортах Турции усилили меры безопасности из-за угрозы терактов. Пассажирам советуют приезжать за три часа до вылета

В аэропортах Турции усилили меры безопасности из-за угрозы терактов. Пассажирам советуют приезжать за три часа до вылета

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Власти Турции предупредили о возможных терактах во всех аэропортах страны. Меры безопасности на территории воздушных гаваней повысили до «оранжевого» уровня, сообщает агентство IHA в четверг, 24 октября.

После случившегося накануне теракта во всех турецких аэропортах усилили досмотр пассажиров, багажа и автомобилей. В связи с этим время пребывания в аэропорту перед вылетом может увеличиться, предупреждают власти страны. 

«Вниманию наших пассажиров! Рекомендуется приходить в терминал не менее чем за три часа до вылета, чтобы избежать потери времени, которая может возникнуть из-за дополнительных мер, принятых в аэропортах», — говорится в заявлении стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен. 

Напомним, что в Анкаре 23 октября случился теракт на территории аэрокосмической корпорации TUSAS. Нападавшие приехали на такси и сразу же начали стрелять по прохожим. Жертвами теракта стали инженер-механик, сотрудник отдела по контролю качества, сотрудник службы безопасности, еще один сотрудник компании и водитель такси, которого убили, чтобы угнать машину. Двух нападавших боевиков, мужчину и женщину, ликвидировали.

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