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Афиша Plus Выставки Rolls-Royce Ленина хотят отреставрировать и выставить в Петропавловке

Rolls-Royce Ленина хотят отреставрировать и выставить в Петропавловке

1 796
8 комментариев

Музей истории Петербурга планирует вновь выставлять для публики автомобиль вождя мирового пролетариата. Как рассказала корреспонденту «Фонтанки» главный хранитель музея Вероника Коппель, экспозиция может открыться в середине 2026 года в здании каретника возле Комендантского дома.

«Мы очень надеемся, что комитет по культуре выделит на следующий год сумму на реставрацию нашего уникального экспоната», — поделилась она, добавив, что на реставрацию авто нужно отдавать в профильную реставрационную мастерскую.

Rolls-Royce, которым пользовался Владимир Ленин, уже демонстрировали публике в 2006 году — тогда для него создавали стеклянный купол. До поступления в Музей истории Санкт-Петербурга автомобиль стоял в Мраморном дворце, где находился филиал Центрального музея Ленина. До музея, выяснял в 2016 году «Коммерсантъ», автомобилем пользовалась киностудия «Ленфильм».

О том, какие еще экспонаты из собрания Музея истории Санкт-Петербурга проходят реставрацию, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
8
111111111111118
3 часа
Фабрики — рабочим, землю — крестьянам, роллс-ройс — к подъезду!
-4*
3 часа
В те времена Rolls-Royce был доступен только барыгам!
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