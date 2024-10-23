Предполагаемому организатору покушения на помощника депутата Госдумы Алихаджиева предъявили обвинение

В зависимости от роли каждого их обвинили в организации убийства и покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму. Кроме того, фигуранты проходят по статье о незаконном обороте оружия.

Как стало известно ранее, предполагаемый киллер перед нападением на Алихаджиева следил за ним месяц, за убийство ему было обещано 20 миллионов рублей. За предоплату в полмиллиона рублей мужчина взял пистолет с глушителем и 10 октября выстрелил в жертву на веранде его дома в деревне Лапино. Алихаджиев получил четыре огнестрельных ранения, но выжил. Накануне к обвиняемым пришли с кувалдой.