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Общество Предполагаемому организатору покушения на помощника депутата Госдумы Алихаджиева предъявили обвинение

Предполагаемому организатору покушения на помощника депутата Госдумы Алихаджиева предъявили обвинение

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Предполагаемым организатору и исполнителю покушения на убийство помощника депутата Госдумы, бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева предъявили обвинение. Об этом 23 октября сообщает ГСУ СК России по Московской области.

В зависимости от роли каждого их обвинили в организации убийства и покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму. Кроме того, фигуранты проходят по статье о незаконном обороте оружия.

Как стало известно ранее, предполагаемый киллер перед нападением на Алихаджиева следил за ним месяц, за убийство ему было обещано 20 миллионов рублей. За предоплату в полмиллиона рублей мужчина взял пистолет с глушителем и 10 октября выстрелил в жертву на веранде его дома в деревне Лапино. Алихаджиев получил четыре огнестрельных ранения, но выжил. Накануне к обвиняемым пришли с кувалдой.

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