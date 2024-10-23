ЗакС отказался ввести обязательные вопросы и обратную связь от фракций на отчете губернатора

Законодательное собрание Петербурга отказалось вписать в регламент заседаний вопросы фракций и ответы губернатора во время отчета главы города перед парламентом. Соответствующий законопроект фракции «Яблоко» на заседании 23 октября поддержали только 6 депутатов.
Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов привел в пример Госдуму. Там заслушивают отчёт о деятельности правительства, задают вопросы и выступают со своей оценкой деятельности правительства.
Авторы предложили скорректировать регламент, чтобы после выступления губернатора с отчетом каждая фракция задавала ему один вопрос, и градоначальник должен был бы ответить, а затем — также от каждой фракции депутаты бы выступали со своей оценкой.
В 2024 году отчет губернатора прошел в выездном формате в БКЗ «Октябрьский» и был дополнен концертом.