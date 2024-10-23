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Власть ЗакС отказался ввести обязательные вопросы и обратную связь от фракций на отчете губернатора

ЗакС отказался ввести обязательные вопросы и обратную связь от фракций на отчете губернатора

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6 комментариев

Законодательное собрание Петербурга отказалось вписать в регламент заседаний вопросы фракций и ответы губернатора во время отчета главы города перед парламентом. Соответствующий законопроект фракции «Яблоко» на заседании 23 октября поддержали только 6 депутатов.

Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов привел в пример Госдуму. Там заслушивают отчёт о деятельности правительства, задают вопросы и выступают со своей оценкой деятельности правительства.

Авторы предложили скорректировать регламент, чтобы после выступления губернатора с отчетом каждая фракция задавала ему один вопрос, и градоначальник должен был бы ответить, а затем — также от каждой фракции депутаты бы выступали со своей оценкой.

В 2024 году отчет губернатора прошел в выездном формате в БКЗ «Октябрьский» и был дополнен концертом.

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Комментарии
6
AndrewBarsik
2 часа
Зачем мы содержим бесполезных дармоедов?
282694747
2 часа
Биглоу почувствовал власть?
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