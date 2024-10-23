Захарова: ресурсы МИД подверглись масштабной DDoS-атаке

В связи с произошедшим брифинг официального представителя МИД РФ, запланированный на 10 часов утра, перенесен на 14 часов. На момент начала трансляции сайт внешнеполитического ведомства перестал открываться.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что основные DDoS-атаки на российские ресурсы идут из зарубежных стран. За первую половину 2024 года число DDoS-атак на российские компании увеличилось до 335 тыс. Это на 16 % больше, нежели за весь прошлый год.