Роскомнадзор отразил более 5000 DDoS-атак с начала года. В службе рассказали, откуда происходили нападения на подзащитные организации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор/РКН) отчиталась 12 сентября об отражении 5839 DDoS-атак на системы защищаемых организаций с начала текущего года. Об этом пресс-служба организации сообщила агентству ТАСС.

При этом, по данным РКН, за один лишь август 2024-го специалисты ЦМУ ССОП при помощи Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА) отразили 1 235 атак.

«Основные атаки идут из зарубежных стран», — заявили в Роскомнадзоре. Среди них — США, Великобритания, Финляндия, Германия.