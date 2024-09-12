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    Роскомнадзор отразил более 5000 DDoS-атак с начала года. В службе рассказали, откуда происходили нападения на подзащитные организации

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    Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор/РКН) отчиталась 12 сентября об отражении 5839 DDoS-атак на системы защищаемых организаций с начала текущего года. Об этом пресс-служба организации сообщила агентству ТАСС.

    При этом, по данным РКН, за один лишь август 2024-го специалисты ЦМУ ССОП при помощи Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА) отразили 1 235 атак.

    «Основные атаки идут из зарубежных стран», — заявили в Роскомнадзоре. Среди них — США, Великобритания, Финляндия, Германия.

    НСПА начала работать в марте 2024 года. Ожидается, что она полноценно заработает в первом квартале 2025 года.

    Накануне стало известно, что за первую половину текущего года число DDoS-атак на российские компании увеличилось до 335 тыс. Это на 16 % больше, нежели за весь 2023 год.

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