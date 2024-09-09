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Происшествия Технологии Бот-сети стали доступнее. Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак на российские компании

Бот-сети стали доступнее. Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак на российские компании

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За первую половину текущего года число DDoS-атак на российские компании увеличилось до 335 тыс. Это на 16 % больше, нежели за весь 2023 год, сообщает 9 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет решений по кибербезопасности от ГК «Солар». По мнению экспертов, сейчас хакеры выбирают краткосрочные и целевые атаки, которые отличаются своей мощностью. Жертвами становятся организации, работающие в сфере IT, государственном секторе, телекоме, энергетике, а также в кредитно-финансовой отрасли.

Специалисты отмечают, что в 2024 году увеличилось количество мультивекторных DDoS-атак, то есть включающих в себя несколько типов атак одновременно. Замдиректора по продуктовому развитию ГК «Солар» Артем Избаенков рассказал изданию, что на черном рынке стали доступнее ботнеты — сети, состоящие из большого числа зараженных компьютеров, которые управляются централизованно для проведения крупных кибератак. Эти устройства могут находиться в разных странах. Доля таких атак выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и защититься от них куда сложнее.

Издание со ссылкой на специалистов пишет, что для создания бот-сетей хакеры могут не только заражать компьютеры, но и брать в аренду вычислительные мощности в облачных центрах обработки данных (ЦОДах). Хостинг-провайдеры, получая информацию от структур, борющихся с киберугрозами, отключают злоумышленников от вычислительных мощностей. Специалисты из Selectel отмечают, что хакеры также могут пользоваться взломанными или слабо защищенными сайтами и приложениями компаний.

Напомним, недавно «Фонтанка» писала, что российский видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей за последние два года DDoS-атакой. Пользователи отмечали сбои в работе платформы.

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