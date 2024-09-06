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Происшествия Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года

Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года

2 281
11 комментариев

Российский видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей за последние два года DDoS-атакой. Об этом вечером 6 сентября рассказали в пресс-службе сервиса. Ранее пользователи жаловались на сбои в работе площадки.

Сейчас специалисты Rutube работают над ликвидацией угрозы. Из-за этого в работе хостинга могут наблюдаться временные сбои, добавили в пресс-службе.

По данным сайта «Сбой.рф», на проблемы в работе площадки пожаловались более 1,6 тысячи человек. Пик сообщений пришелся на 19:15 мск. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы.

Обновление:

Работа Rutube была восстановлена в 23:19, сообщили в пресс-службе хостинга.

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Комментарии
11
ProstoZloy
6 сентября 2024, 21:41
Судя по тому, КАК работает этот сервис, его постоянно кто-то "атакует".
Заливщик голосовых планок
6 сентября 2024, 21:41
Что, так много зрителей ломанулось?
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