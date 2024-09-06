Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года

Российский видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей за последние два года DDoS-атакой. Об этом вечером 6 сентября рассказали в пресс-службе сервиса. Ранее пользователи жаловались на сбои в работе площадки.



Сейчас специалисты Rutube работают над ликвидацией угрозы. Из-за этого в работе хостинга могут наблюдаться временные сбои, добавили в пресс-службе.



Источник: скриншот страницы сервиса Сбой.рф







По данным сайта «Сбой.рф», на проблемы в работе площадки пожаловались более 1,6 тысячи человек. Пик сообщений пришелся на 19:15 мск. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы.



Обновление:

Работа Rutube была восстановлена в 23:19, сообщили в пресс-службе хостинга.