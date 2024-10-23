Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге в поддержку Камалы Харрис

Американский рэпер Эминем и бывший президент США Барак Обама выступили в городе Детройт в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает The Washington post .

«Как большинство из вас знает, город Детройт и весь штат Мичиган значат для меня очень много. И в преддверии этих выборов мы находимся в центре внимания больше, чем когда-либо, — сказал Эминем. — И я думаю, что важно использовать свой голос. Поэтому я призываю всех выйти и проголосовать».