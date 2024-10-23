Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге в поддержку Камалы Харрис

Американский рэпер Эминем и бывший президент США Барак Обама выступили в городе Детройт в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает The Washington post.
Первым на митинге выступил рэпер Эминем, для которого Детройт является родным городом.
«Как большинство из вас знает, город Детройт и весь штат Мичиган значат для меня очень много. И в преддверии этих выборов мы находимся в центре внимания больше, чем когда-либо, — сказал Эминем. — И я думаю, что важно использовать свой голос. Поэтому я призываю всех выйти и проголосовать».
По словам рэпера, жители Детройта не должны бояться отстаивать свою позицию — в том числе в отношении кандидатов в президенты США. Эминем подчеркнул, что Харрис, в отличие от кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, поддерживает такое будущее Америки, в котором свободы граждан будут защищены.
После своей речи рэпер поприветствовал бывшего президента Барака Обаму, который вышел на сцену под один из самых известных треков Эминема «Lose Yourself».
Экс-президент пошутил, что нервничает, так как перед ним выступал известный исполнитель, и процитировал строчки из рэпа Эминема.
«Я заметил, как у меня вспотели ладони, колени дрожат, руки тяжелы, на свитере рвота из маминых спагетти», — сказал Обама.
Ранее вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы в президентской гонке не намерена продолжать курс действующего главы Америки Джо Байдена.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.