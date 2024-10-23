Тела российской журналистки и ее спутника, умерших от неизвестного вещества в Ташкенте, отправлены в РФ

Из Узбекистана в Россию утром 23 октября авиарейсом отправлены тела двух россиян, которые скончались от отравления неизвестным веществом в гостинице в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру страны.

«Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00 (8:00 мск)», — сказал представитель главного надзорного ведомства республики.

О трагедии стало известно накануне. По данным прокуратуры, 47-летняя российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник 45-летний Максим Радченко умерли в гостинице в Мирабадском районе Ташкента. Судебно-медицинское заключение показало, что смерть граждан РФ наступила в результате отравления «неустановленной этиологии». В другом номере было найдено тело гражданина Узбекистана. Расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инесса Паперная работала в журнале «Профиль», была внештатным автором в «Ленте.ру».