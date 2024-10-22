Умер создатель онлайн-библиотеки Flibusta, известный под псевдонимом Stiver. Об этом 22 октября стало известно из его собственного заранее написанного поста, опубликованного на сайте ресурса.

Накануне стало известно, что библиотека продолжит работу. «Серверы оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — сообщил ее создатель перед смертью.

Ранее скрывавшийся под псевдонимом создатель «Флибусты» сообщил, что у него обнаружили злокачественную первичную опухоль центральной нервной системы. «Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой», — писал он.

Согласно его последней публикации, Stiver ушёл из жизни с помощью эвтаназии, разрешённой в Германии. «Если не отпишусь в понедельник, значит сработало :)», — сказано в сообщении.