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Общество Умер создатель онлайн-библиотеки Flibusta

Умер создатель онлайн-библиотеки Flibusta

5 459
3 комментария

Умер создатель онлайн-библиотеки Flibusta, известный под псевдонимом Stiver. Об этом 22 октября стало известно из его собственного заранее написанного поста, опубликованного на сайте ресурса.

Накануне стало известно, что библиотека продолжит работу. «Серверы оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — сообщил ее создатель перед смертью.

Ранее скрывавшийся под псевдонимом создатель «Флибусты» сообщил, что у него обнаружили злокачественную первичную опухоль центральной нервной системы. «Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой», — писал он.

Согласно его последней публикации, Stiver ушёл из жизни с помощью эвтаназии, разрешённой в Германии. «Если не отпишусь в понедельник, значит сработало :)», — сказано в сообщении.

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Комментарии
3
Myname
30 минут
Вот и все. Печально. Но след оставил в сердцах многих
282340562
24 минуты
Очень жаль, посвятил своё дело на пользу обществу. Владельцы эксмо теперь наконец выдыхнут. Флибуста хороший был проект - бесплатная библиотека для читающей России.
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