Финляндия почти построила часть забора на восточной границе с Россией. Точные места начала и конца не раскрываются

Финляндия почти закончила строительство забора у границы с РФ в районе КПП Ваалимаа. Всего вдоль пограничного перехода по ту сторону от российской Торфяновки планируют возвести 12 километров ограждения, пишет Yle во вторник, 22 октября.

Точное место начала и конца забора не разглашается. Однако известно, что часть ограды у восточной границы Финляндии достроят до конца следующего года. Его высота составит 3,5 метра.

До конца 2026 года Финляндия хочет возвести 200 километров забора на границе с Россией. В течение года лес исчезнет уже на 120 километрах. И в скором времени на приграничной территории будет полоса шириной 25 километров, полностью лишенная растительности.

Напомним, что Финляндия решила строить забор для «повышения безопасности». Цель проекта — изучить технологии строительства пограничного ограждения и получить опыт в технологиях безопасности. Кроме того, в процессе будет обкатана схема возможного выкупа у землевладельцев участков, оказавшихся на пути забора.

Тестовую часть забора построили осенью прошлого года. Ограждение протяженностью около трех километров возвели в районе города Иматра — по ту сторону забора расположен российский город Светогорск. Основные строительные работы начались в августе этого года.