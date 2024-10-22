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Политика Посольство Индии работает вместе с Москвой над возвращением из российской армии своих граждан

Посольство Индии работает вместе с Москвой над возвращением из российской армии своих граждан

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3 комментария

Индийское посольство работает вместе с Москвой над возвращением из армии России примерно 20 граждан страны. Об этом 22 октября заявил на пресс-конференции первый заместитель главы индийского МИДа и советник министра Викрам Мисри.

Накануне Мисри объявлял об увольнении из российской армии 85 граждан Индии, заключивших контракт, будучи «введенными в заблуждение при поступлении на службу». Это произошло после того, как в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Путиным вопрос досрочного увольнения индийцев из российской армии.

Центральное бюро расследований Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, обещавших работу и поступление в частные вузы в России, но поддавшиеся их уговорам индийцы в итоге оказывались в зоне военных действий на Украине. Россия подчеркивает, что не участвовала в мошеннических схемах для набора индийцев.

Ранее Непал сообщил о десяти своих погибших гражданах, служивших в российской армии, и приостановил выдачу разрешений, необходимых для работы в России, а в Катманду задержали лиц, помогавших попасть в РФ для контрактной службы.

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Викрам Мисри Нарендра Моди Путин Солдаты Контракт Минобороны Армия России
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Комментарии
3
Слава России!
1 час
толкните когда посадят тех, кто обманом завлек на воблу.
Klaustrofobik
1 час
Сразу китайцев пусть путин зовёт. Миллионов 200 так.
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