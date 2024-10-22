У него на это пять причин. Почему Shaman может остаться без водки «Я русский»

Источник: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»







Интернет всколыхнула новость о том, что петербургские производители алкоголя якобы готовы бороться с певцом Ярославом Дроновым (Shaman) за бренд «Я русский», поскольку у них уже зарегистрирована своя, квазисуворовская марка «Я русский! Каков восторг!». «Фонтанка» узнала, что конфликт не планируется, хотя юридическая почва для него есть.

Русские штаны и блестки

Ярослав Дронов подал две заявки в Роспатент 15 октября. Обе они предлагают защитить товарный знак «Я русский» — по названию его самой хитовой песни. Одна заявка касается широкого спектра алкогольных напитков: это аперитивы, бренди, вино, виски, водка, саке, ром, соджу и т. д.

Вторая распространяется на сотни наименований различных средств и вещей, среди которых ароматизаторы, блестки для губ и ногтей, трусы, одежда для мотоциклистов, огнеупорная и виртуальная одежда. В перечне, кстати, — штаны, леггинсы и колготки (тут можно вспомнить упрек депутата Виталия Милонова к певцу по поводу исполнения песни «Я русский» в обтягивающих лосинах). Там же — десятки видов еды, приправ и напитков (лапша удон, мамалыга, пицца, кофе и т. п.).

22 октября внимание Рунета привлек тот факт, что похожий бренд — «Я русский! Каков восторг!» — был зарегистрирован еще в 2009 году. Телеграм-канал SHOT отметил, что он принадлежит петербургской компании ООО «Царёвъ», которая, по данным системы «Спарк», оказывает вспомогательные услуги для бизнеса. Слоган использовали в дизайне водки «Царёв» и «Царёвка». К сегодняшнему дню компания уже отказалась от идеи продвигать таким образом именно водку, но планирует применять свой товарный знак по-другому.

Изображение из заявки на регистрацию товарного знака Ярослава Дронова. Изображение одного из товарных знаков ООО «Царёвъ» с фразой «Я русский! Каков восторг!» 1 из 2 Изображение из заявки на регистрацию товарного знака Ярослава Дронова. Источник: Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

«Я ни с кем не борюсь и не собираюсь бороться. Но если кто-то в бизнес-целях использует нашу фразу, если я увижу коммерцию сильную, то буду судиться. Слоган для водки мы уже сменили на другой - «Государев стандарт». Но товарный знак обслуживается юридически. В других сферах, не в алкогольной продукции, мы думаем его использовать – например, одежда, бейсболки», – поделился с «Фонтанкой» гендиректор компании Николай Царёв.

По его мнению, реальные шансы зарегистрировать сейчас бренд «Я русский» на алкогольную продукцию невелики. Во-первых, есть целая серия товарных знаков, происхождение которых связано еще с СССР и на сегодня принадлежит федеральному казенному предприятию «Союзплодимпорт», — прежде всего, это водка «Русская». Второе препятствие — пресловутый слоган водки от ООО «Царёвъ», часть которого идентична фразе из песни Shamana.

«Я думаю, вся эта история с регистрацией патента – пиар», – отмечает Николай Царёв.

В базе Роспатента есть и другие бренды со словом «Русский»: «Русский праздник», «Русский осётр», «Русский кот» и так далее. А в системе «Спарк» (хотя это к Роспатенту прямого отношения не имеет) можно найти и множество организаций с одной и той же фразой в названии: это общественное движение из Невинномысска «Я русский», петербургский фонд «Я русский», дальневосточная АНО «Я русский», производитель безалкогольных напитков «Я русский и точка».

Ранее Shaman публично объяснял, что подал заявку в Роспатент, как раз чтобы в Сети не было товаров, которые у потребителя ассоциируются с ним и его песней, поскольку их качество может быть не лучшим.

Примечательно, что существует песня «Я русский» композитора Олега Шаумарова, которая появилась в Сети на две недели раньше, чем «Я русский» в исполнении Ярослава Дронова. Музыканты знакомы между собой: Shaman исполнял песню «Обмен с Богом», слова для которой написала Наталья Касимцева, а мелодию Олег Шаумаров. Композитор отказался комментировать сходство своей композиции и хита Ярослава Дронова.

«Противоречит общественным интересам»?

Специалист в области патентного права рассказала «Фонтанке», что считает шансы на регистрацию товарного знака «Я русский» для алкогольных и безалкогольных напитков достаточно низкими. Для других категорий товаров они более высоки. Сейчас, после подачи заявок на регистрацию товарного знака, Роспатент должен провести экспертизу, анализируя возможные основания для отказа.

«Я вижу несколько потенциальных оснований для отказа или отмены охраны. Во-первых, это наличие более ранних прав третьих лиц на сходные до степени смешения средства индивидуализации однородных товаров и услуг», – говорит юрист Claims Полина Семина.

«Роспатент» должен будет дать оценку сходству существующего бренда «Я русский! Каков восторг!» и того, который предложено зарегистрировать. Сравнивать будут по графическим, звуковым признакам, расположению букв, длине, общему смыслу высказывания. Есть аргументы как в пользу того, что фразы отличаются, так и в пользу того, что они слишком похожи. Например, «Я русский! Каков восторг!» всё-таки вдвое длиннее фразы «Я русский» и ее содержание отличается по эмоциональному наполнению (впрочем, это только для тех, кто песню не слышал). С другой стороны, начинаются фразы идентично, а люди воспринимают в первую очередь именно начало.

«На мой взгляд, обозначение скорее сходное, потому что отсутствует оригинальная графика в заявках „Я русский“. Плюс потребитель воспринимает высказывания как сходные, поскольку имеется полное вхождение одной фразы в другую», — отмечает Семина.

И это не единственное тонкое место. Как ранее отметил и предприниматель Николай Царёв, предложенная торговая марка словно указывает на происхождения товара и в этом смысле перекликается с водкой «Русской».

«Есть и такое основание для отказа в регистрации, как противоречие общественным интересам. Например, есть пример отказа в регистрации обозначения «В каждом есть что-то русское» для алкогольной продукции. Это аргументировано тем, что такое использование способно породить в сознании потребителя представление о том, что употребление алкоголя присуще русскому человеку», – рассказывает юрист.

Ещё один аргумент, который могут использовать для отклонения заявки, — это «введение в заблуждение о месте производства товаров». Фраза «Я русский» указывает на принадлежность к России и российским гражданам. В то же время некоторые виды товаров из перечисленных в заявке на алкогольный бренд традиционно связаны с культурами других народов: например, саке и соджу.

«Как отдельное основание может быть поставлен вопрос и о том, насколько в целом такое обозначение обладает различительной способностью, а не указывает, например, на место производства товаров в России», — отмечает Полина Семина.

Сейчас, на этапе проведения экспертизы, любой человек может обратиться в Роспатент со своей аргументацией “за” или “против”. Ведомство это учтет. Когда Shaman получит уведомление о выводах экспертов, у него будет полгода на то, чтобы среагировать на него. После этого Роспатент примет окончательное решение: будет зарегистрирован товарный знак или нет. Даже на этом этапе у граждан и юрлиц останется возможность оспорить правовую охрану.

«Когда товарный знак уже зарегистрирован, оспорить это может заинтересованное лицо. Например, если правообладатель товарного знака «Я русский» начнет предъявлять претензии другим лицам, которые используют это обозначение, они могут подать возражение в Роспатент. Будет рассмотрен вопрос о том, сохранить охрану товарного знака или нет», – рассказывает юрист.