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Бизнес Финская Fortum подала в суд на свою российскую дочернюю компанию, требуя вернуть 800 млн евро

Финская Fortum подала в суд на свою российскую дочернюю компанию, требуя вернуть 800 млн евро

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2 комментария

Финская энергетическая корпорация Fortum инициировала судебное разбирательство в отношении ПАО «Форвард Энерго» (бывшее ПАО «Фортум»). Об этом 22 октября сообщается на сайте компании.

Иск в гражданский суд Нидерландов касается внутригрупповых кредитов на сумму 600 млн евро, выданных ПАО «Фортум». Как указывает Fortum, российская компания допустила дефолт по всем внутригрупповым займам. Большинство этих займов достигли даты погашения и не были возвращены, также не выплачены проценты по ним. С учетом процентов и пени за просрочку сумма иска составилп порядка 800  млн евро.

В конце апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о временном изъятии активов США и «примкнувших к ним стран» в случае конфискации за рубежом имущества российских юридических и физических лиц. Под временное российское управление перешли в том числе 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих германскому концерну Uniper, и два пакета ценных бумаг — в финской Fortum (69,8807% «Фортум Раша» и 28,3488% «Фортум Холдинг»).

Тогда компания заявляла, что введение временного управления акциями нарушает международные права и права Fortum как иностранного инвестора, на что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что акции изъяли в соответствии с законом. Сейчас Fortum через суд активно пытается доказать факт экспроприации со стороны России, объясняют юристы. Подробнее о том, какова вероятность выигрыша финской корпорации, читайте здесь.

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Комментарии
2
276689045
1 час
Ну добьётся, что дочка банкротом себя объявит и все... отдадут финской Fortum активы - табуретка и стол... с самовывозом... а покуда граница закрыта будет стоять на складе у приставов и за хранения деньги с финской Fortum деньги возьмут)
Zdobsi
1 час
Вот написали быы, а что было, бы если все было бы выплачено. Если бы были выполнены все условия фортума, то все активы были бы проданы и у нас на Васильевском элементарно не было бы тепла. ТЭЦ то куплена Фортумом была. Распродали бы все. А перед этим вывели все деньги-таким образом разрушив стабильно работающие предприятия, работающих на улицу, денег даже на операционную деятельность не хватило бы. Если б это получилось, то был бы подрыв инфраструктуры и отсутствие тепла. Это своего рода экономическая диверсия, так предприятия не продают. Это стиль Бориса Абрамовича Березовского-деньги вывели, имущество на продажу, людей на улицу. В итоге-руины. Поэтому и заблокировали им всё совершенно справедливо.
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