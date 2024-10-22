Финская Fortum подала в суд на свою российскую дочернюю компанию, требуя вернуть 800 млн евро

Финская энергетическая корпорация Fortum инициировала судебное разбирательство в отношении ПАО «Форвард Энерго» (бывшее ПАО «Фортум»). Об этом 22 октября сообщается на сайте компании.

Иск в гражданский суд Нидерландов касается внутригрупповых кредитов на сумму 600 млн евро, выданных ПАО «Фортум». Как указывает Fortum, российская компания допустила дефолт по всем внутригрупповым займам. Большинство этих займов достигли даты погашения и не были возвращены, также не выплачены проценты по ним. С учетом процентов и пени за просрочку сумма иска составилп порядка 800 млн евро.

В конце апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о временном изъятии активов США и «примкнувших к ним стран» в случае конфискации за рубежом имущества российских юридических и физических лиц. Под временное российское управление перешли в том числе 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих германскому концерну Uniper, и два пакета ценных бумаг — в финской Fortum (69,8807% «Фортум Раша» и 28,3488% «Фортум Холдинг»).

Тогда компания заявляла, что введение временного управления акциями нарушает международные права и права Fortum как иностранного инвестора, на что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что акции изъяли в соответствии с законом. Сейчас Fortum через суд активно пытается доказать факт экспроприации со стороны России, объясняют юристы. Подробнее о том, какова вероятность выигрыша финской корпорации, читайте здесь.