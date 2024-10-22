Чиновники с помощью спецоборудования проверят, воняет ли в Кудрово и Янино

После жалоб местных жителей во Всеволожском районе Ленобласти установят станции мониторинга воздуха. Они будут следить за вредными веществами в Кудрово и Янино.

Две станции мониторинга качества воздуха установят в ноябре: в Янино-1 она появится на стадионе, а в Кудрово — на территории поликлиники, сообщает 22 октября 47News со ссылкой на пресс-службу администрации Заневского городского поселения. По информации комитета по природным ресурсам, они уже полностью готовы, сейчас идет подписание контрактов на электроснабжение точек. Заработать оборудование должно к 15 ноября.

Станции будут фиксировать выбросы загрязняющих веществ. Среди них, например, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы и оксид углерода — именно они составляют 70–80 % выбросов. К списку добавили и специфические загрязнения вроде аммиака и сероводорода, которые больше всего распространены в местах несанкционированных свалок. Измерения будут вестись в режиме реального времени, с промежутками в 1, 20 и 60 минут.

В сентябре жители Кудрово массово жаловались на зловонный смог, особенно по ночам. В соцсетях делились фото и видео и писали, что спать приходится с плотно закрытыми окнами. Происходящее жители связывали с работой расположенного неподалеку мусорного полигона. Однако проверки, проведенные на нескольких улицах и проспектах, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не нашли.

На едкий запах в начале сентября жаловались и жители Янино. Похожая волна сообщений была также летом и в начале осени 2023 года. Проверки проводили Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Госэконадзор, Следственный комитет и прокуратура. О превышениях допустимых нормативов и каких-либо нарушениях информации тогда не поступало.