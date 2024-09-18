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Город И дым, и смрад: жители Кудрово массово жалуются на тошнотворное зловоние и винят во всем мусорный полигон

И дым, и смрад: жители Кудрово массово жалуются на тошнотворное зловоние и винят во всем мусорный полигон

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8 комментариев

Жители города Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области массово жалуются на смрадный дым, заволакивающий населенный пункт по ночам и вызывающий тошноту и головные боли. Об этом пишет 18 сентября издание 47news.

По сведениям от опрошенных местных жителей, тошнотворный смог появляется в вечернее и ночное время на протяжении месяца — его можно увидеть и невооруженным глазом, а помимо головной боли он также вызывает першение в горле и общее ухудшение самочувствия. Это касается в равной мере как взрослых, так и детей.

«В Кудрово невозможно находиться», — приводит издание слова местной жительницы.

В социальных сетях люди пишут, что спать приходится с закрытыми окнами, и связывают появление смрадного дыма с работой расположенного неподалеку мусорного полигона «Северная Самарка» — одного из самых крупных в Ленобласти.

Роспотребнадзор региона после жалоб на «неприятные посторонние запахи» взял пробы атмосферного воздуха и обещал известить об их результатах «дополнительно».

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ПО ТЕМЕ
Кудрово Вонь Дым Смрад Роспотребнадзор Мусорный полигон Северная Самарка Ленобласть Жалобы
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Комментарии
8
VKuser117517
31 минута
Все риски были учтены при покупке))) чего теперь-то жаловаться?))) Когда намыв на Ваське смоет, природа обязательно отомстит, тоже жаловаться некому будет))
282694747
38 минут
Не нравится-валите по домам все равно ленинградцев из вас не получится
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