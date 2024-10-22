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Общество Больше 4,5 тысячи пользователей пожаловались на работу «Авито»

Больше 4,5 тысячи пользователей пожаловались на работу «Авито»

1 878
3 комментария

Российский сервис бесплатных объявлений «Авито» 22 октября работает со сбоями. Больше 4,5 тысячи пользователей к середине вторника пожаловались на работу этого ресурса. Об этом свидетельствует сервис Downdetector.

К 15:30 о сбоях в работе интернет-сервиса сообщили 4 579 пользователей. Спустя час количество жалоб стало снижаться. Большинство обнаружили проблемы со входом в личный кабинет. Также сложности наблюдаются и с работой самого сайта «Авито».

В пресс-службе Авито уточнили, что «уже разобрались и починили. Все уже работает. Попробуйте перезайти на платформу. Приносим извинения и благодарим за понимание».

В начале октября приложение «Авито» стало недоступно для новых пользователей Google Play.

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Комментарии
3
-4*
33 минуты
В последнее время , меня Авито удивляет : позволяет писать конкурентам и левым людям отзывы в профиле, а ты с ними вообще не общался! Модерация не работает и при обжаловании отзывы не удаляет!
Антишерсть
6 минут
Авито теперь вообще за все дерет деньги. С другой стороны, альтернативы то нет.
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