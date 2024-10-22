Больше 4,5 тысячи пользователей пожаловались на работу «Авито»

Российский сервис бесплатных объявлений «Авито» 22 октября работает со сбоями. Больше 4,5 тысячи пользователей к середине вторника пожаловались на работу этого ресурса. Об этом свидетельствует сервис Downdetector.









К 15:30 о сбоях в работе интернет-сервиса сообщили 4 579 пользователей. Спустя час количество жалоб стало снижаться. Большинство обнаружили проблемы со входом в личный кабинет. Также сложности наблюдаются и с работой самого сайта «Авито».

В пресс-службе Авито уточнили, что «уже разобрались и починили. Все уже работает. Попробуйте перезайти на платформу. Приносим извинения и благодарим за понимание».

В начале октября приложение «Авито» стало недоступно для новых пользователей Google Play.