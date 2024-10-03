Приложение «Авито» исчезло из Google Play

Приложение сервиса бесплатных объявлений недоступно для новых пользователей в Google Play утром 3 октября. Компания разбирается в причинах.
Как сообщает пресс-служба сервиса, для тех, у кого приложение установлено, почти ничего не изменится, но может возникнуть проблема с пуш-уведомлениями.
Как отмечает компания, приложение можно скачать из сторонних сервисов, а также воспользоваться мобильной версией.
В июле этого года «Авито» внезапно исчезало из AppStore. Примерно через сутки приложение вернулось на витрину виртуального магазина приложений.
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