В Ираке ликвидировали высокопоставленного командира ИГИЛ*

Высокопоставленный полевой командир запрещенной в России террористической группировки Исламское государство*(ИГИЛ*) ликвидирован на северо-востоке Ирака. Об этом объявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани на своей странице в соцсети X.

По его словам, боевик и еще восемь «влиятельных полевых командиров» были убиты в ходе операции в районе Хамрин. Он подчеркнул, что иракские власти «продолжат преследовать террористов и уничтожать их до тех пор, пока не очистят от них весь Ирак».