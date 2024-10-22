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Общество В Ираке ликвидировали высокопоставленного командира ИГИЛ*

В Ираке ликвидировали высокопоставленного командира ИГИЛ*

807
3 комментария

Высокопоставленный полевой командир запрещенной в России террористической группировки Исламское государство*(ИГИЛ*) ликвидирован на северо-востоке Ирака. Об этом объявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани на своей странице в соцсети X.

По его словам, боевик и еще восемь «влиятельных полевых командиров» были убиты в ходе операции в районе Хамрин. Он подчеркнул, что иракские власти «продолжат преследовать террористов и уничтожать их до тех пор, пока не очистят от них весь Ирак».

Ранее сообщалось, что на севере Ирака от авиаудара погиб один из лидеров ИГИЛ* Абу Омар аль-Кураиши, который действовал в провинции Салах-эд-Дин. Разведывательный батальон и отряд военной разведки Ирака вместе с ним нашли тела еще трех террористов.

В сентябре США объявили о завершении миссии коалиции международных сил по борьбе с ИГИЛ* в Ираке. Военная миссия коалиции продлится еще не более 12 месяцев и закончится не позднее конца сентября 2025 года. После чего Ирак и США перейдут к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на ИГИЛ*.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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Комментарии
3
михаил.ру
7 минут
браво
Akabos
29 минут
Кучно пошли всякие командиры - каждый по новому...
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