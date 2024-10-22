В Ираке ликвидировали высокопоставленного командира ИГИЛ*

Высокопоставленный полевой командир запрещенной в России террористической группировки Исламское государство*(ИГИЛ*) ликвидирован на северо-востоке Ирака. Об этом объявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани на своей странице в соцсети X.
По его словам, боевик и еще восемь «влиятельных полевых командиров» были убиты в ходе операции в районе Хамрин. Он подчеркнул, что иракские власти «продолжат преследовать террористов и уничтожать их до тех пор, пока не очистят от них весь Ирак».
Ранее сообщалось, что на севере Ирака от авиаудара погиб один из лидеров ИГИЛ* Абу Омар аль-Кураиши, который действовал в провинции Салах-эд-Дин. Разведывательный батальон и отряд военной разведки Ирака вместе с ним нашли тела еще трех террористов.
В сентябре США объявили о завершении миссии коалиции международных сил по борьбе с ИГИЛ* в Ираке. Военная миссия коалиции продлится еще не более 12 месяцев и закончится не позднее конца сентября 2025 года. После чего Ирак и США перейдут к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на ИГИЛ*.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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