Объявлены сроки завершения военной миссии по разгрому ИГИЛ* в Ираке. США обязуются вывести свой контингент из страны

США объявили о завершении миссии коалиции международных сил по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ; ИГИЛ) в Ираке и заключении соглашения с Багдадом о двустороннем партнерстве в сфере безопасности. Соответствующее заявление было опубликовано 27 сентября на сайте американского Госдепартамента.

Документ состоит из трех пунктов:

Первое: завершение военной миссии коалиции в Ираке состоится в течение следующих 12 месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года, с последующим переходом к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на ИГИЛ.



Второе: поскольку Ирак является ключевым членом коалиции, а также для предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, а также в зависимости от условий на местах и консультаций между Ираком, Соединенными Штатами и членами коалиции, военная миссия коалиции, действующая в Сирии на платформе, определенной в СГВ, будет продолжаться до сентября 2026 года.

Третье: высшая военная комиссия обязуется сформулировать процедуры, необходимые для достижения того, что указано в пунктах выше, сроки и механизмы их реализации, включая процедуры по обеспечению физической защиты советников коалиции, находящихся в Ираке в переходный период, в соответствии с конституцией и законами Ирака. Практические шаги по реализации этих обязательств уже начаты.

Насколько масштабным планируется вывод войск, не уточняется. По данным Reuters, в Ираке присутствует 2,5 тысячи американских военнослужащих.

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