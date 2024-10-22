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Происшествия NGS: на борту сбитого в Судане Ил-76 был лётчик из Сибири, который смог в одиночку перегнать самолёт в Африку

NGS: на борту сбитого в Судане Ил-76 был лётчик из Сибири, который смог в одиночку перегнать самолёт в Африку

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5 комментариев


Летчик Виктор Гранов, документы которого были обнаружены после крушения сбитого самолета Ил-76 в Судане, был выпускником училища в Барнауле. Коллеги 67-летнего Гранова 22 октября рассказали про него порталу NGS.RU.

Грузовой самолет был сбит в суданской провинции Северный Дарфур, где продолжаются столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования». По данным сервиса Aviation Safety Network, который отслеживает авиационные происшествия, потерпевший крушение самолет с регистрационным номером EX-76011 принадлежит компании New Way Cargo и выполнял рейс из международного аэропорта Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах в город Амджарас в Чаде.

По предварительной информации, в составе экипажа могли находиться граждане России и Кыргызстана. Российское посольство в Судане подтвердило, что проверяет данные об инциденте. По данным СМИ, найдено удостоверение на имя Виктора Гранова, главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ и имеет связи с Киргизией. Также на борту находился россиянин Антон Селиванец. Незадолго до катастрофы он прислал видео из самолёта. Официального подтверждения их личностей пока не поступало.

Виктор Гранов учился в ныне расформированном Барнаульском высшем военном авиационном училище. С 1983-го по 1984-й служил в Центре подготовки лётчиков-испытателей (ЦПЛИ) в Ахтубинске. Бывший сослуживец Гранова Олег Щепетков вспоминает, что последний раз виделся с ним в начале 2000-х годов в Жуковском. По словам Щепеткова, Гранов переехал в ЮАР и основал там собственную авиакомпанию.

Собеседник портала отметил, что Виктор Гранов был «сильным лётчиком», но репутацию якобы имел сомнительную. «Я знаю, что ребята, которые с ним работали, о нём отзывались очень негативно», — говорит он.

Все бывшие сослуживцы Гранова так или иначе упоминали Африку, но не стали распространяться про его жизнь там. На одном из форумов российских лётчиков есть целая ветка, посвящённая летчику. Обсуждения в ней не прекращались с апреля 2009-го по 21 октября 2024 года. Упоминается, что он смог в одиночку перегнать в Африку Ил-76, хотя обычно экипаж воздушного судна состоит из шести-семи человек.

Периодически Гранов приезжал в Россию и жил в Краснодарском крае. Последний раз он мог посещать страну в 2018 году.

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Комментарии
5
ostap1979
1 час
Какой-то солдат удачи из 70-х. У Боба Денара была целая армия таких головорезов.
Андрей_спб
1 час
"в одиночку перегнать в Африку Ил-76" интересно а как он разом сидел на месте штурмана, инженера и пилота?
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