После цыганской свадьбы в Прикамье начались вспышки кори

Две вспышки кори произошли в Прикамье после цыганской свадьбы. На данный момент зафиксировано 13 случаев заболевания. Об этом сообщает администрация Пермского края со ссылкой на Роспотребнадзор.

За три недели — с 21 сентября по 12 октября — в микрорайоне Чапаевский было выявлено девять случаев кори. Известно, что один из них — у продавщицы местного магазина. Еще четыре человека заразились корью в деревне Федотово Пермского муниципального района.