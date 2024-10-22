После цыганской свадьбы в Прикамье начались вспышки кори

Две вспышки кори произошли в Прикамье после цыганской свадьбы. На данный момент зафиксировано 13 случаев заболевания. Об этом сообщает администрация Пермского края со ссылкой на Роспотребнадзор.
За три недели — с 21 сентября по 12 октября — в микрорайоне Чапаевский было выявлено девять случаев кори. Известно, что один из них — у продавщицы местного магазина. Еще четыре человека заразились корью в деревне Федотово Пермского муниципального района.
«Источник инфекции прибыл в Пермский край из г. Н. Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба)», — уточнили в местной в администрации. И добавили, что люди заразились из-за того, что не были привиты от кори.