Депутатский анклав. На севере Петербурга снова схлестнулись из-за управления домами

Один из домов под управлением УК «Тимуровское» Источник: Эрнест Владимиров







В Петербурге развернулось очередное противостояние управляющих организаций. УК «Тимуровское» борется за дома, которые долгие годы обслуживал ЖКС № 1 Калининского района. Одни обвиняют соперников в проведении собраний с участием умершего секретаря. Другие — в попытке рейдерского захвата с намеком на применение депутатского ресурса.

Живые и мертвые

УК «Тимуровское» и ЖКС № 1 Калининского района делят между собой два квартала на территории муниципального округа «Прометей».

Зона влияния ЖКС № 1 Калининского района охватывает территорию в границах проспекта Культуры, Суздальского проспекта, улицы Руставели и проспекта Луначарского. Под его управлением находятся порядка 245 домов. Компания принадлежит городу в лице комитета по имущественным отношениям.

Под управлением УК «Тимуровское» 26 домов. Компания связывает три юридических лица: ООО «Тимуровское», ТСЖ «Тимуровское» и ООО «Тимуровский квартал». Большая часть домов под их управлением находится в границах улицы Демьяна Бедного, Суздальского проспекта, Светлановского и проспекта Просвещения. По данным системы СПАРК, ООО «Тимуровское» владеют Людмила Лаврова, Анатолий Панченко и Владимир Султанов. «Тимуровским кварталом» — Лариса Уточкина, Маргарита Битюкова и Виктория Султанова. Уточкина и Султанова были и соучредителями ТСЖ «Тимуровское» вместе с Алексеем Зинчуком — сейчас он депутат Законодательного собрания Петербурга. Актуальные данные о ТСЖ в системе СПАРК не отражены.

Территории управления ЖКС и УК на карте







В конце сентября в группе «Жители Гражданки» появилась анонимная публикация с обвинением ЖКС № 1 Калининского района в подделке протокола собрания собственников в доме на Тимуровской, 10, к. 3. Инициатором и председателем собрания названа 79-летняя женщина, которая потом заявила о подделке ее подписей. А руководство ЖКС якобы объяснило происхождение странного протокола тем, что его принес в их офис курьер. В публикации сказано, что жильцы перед этим выразили желание перейти под управление УК «Тимуровское», но добиться этого не могут. Примечательно, что в разделе описания группы «Жителей Гражданки» указаны ссылки на группы УК «Тимуровское», депутата Алексея Зинчука, МО «Прометей» и ЖКС № 1 Калининского района.

«Фонтанка» попробовала связаться с директором ЖКС № 1 Калининского района. Он пояснил, что не имеет отношения к проблемному протоколу собрания на Тимуровской 10, к. 3: голосование проводили жители.

Жильцы же дома рассказали «Фонтанке», что действительно не один год предпринимали попытки уйти из-под управления ЖКС.

«Семь лет назад мы пробовали в первый раз перейти к УК „Тимуровское“, я был инициатором собрания. Но тогда люди проголосовали всё-таки за ЖКС. Он выполнил свои обещания: вскоре после этого провел капитальный ремонт, поменял окна — но на этом всё. У меня много вопросов к работе ЖКС, я бы хотел смены управления», — рассказывает Эрнест Владимиров.

Узнав о неизвестно откуда взявшемся протоколе собрания собственников за март 2024 года, мужчина съездил в ГЖИ и обнаружил там поддельную подпись за себя, под своей неактуальной фамилией (он её сменил в 2018 году). Мужчина говорит, что после этого опросил соседей, чтобы выяснить: голосовал ли на самом деле вновь кто-то за ЖКС. И обратился в суд, требуя признать собрание собственников недействительным.

«Я сам обошел из шести парадных четыре, собрал подписи от обладателей больше 50% голосов в доме за УК „Тимуровское“. За эти семь лет никаких собраний не было, я не видел. Поэтому, конечно, буду оспаривать голосование за ЖКС», — рассказывает Владимиров.

Он признается, что борется преимущественно в одиночку, остальные собственники инициативы не проявляют. Группа заинтересованных в смене управления — плюс-минус пять человек.

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«Ещё семь лет назад Алексей Зинчук присутствовал на нашем собрании как представитель УК „Тимуровское“, он тогда был исполнительным директором. Сейчас он депутат. Как к депутату я к нему не обращался, но он помогает нам», — отмечает Владимиров.

В иске мужчины в суд сказано, что инициатор собрания, по результатам которого ЖКС № 1 Калининского района продлил свои полномочия на управление домом, отрицает свое участие в этом, а секретарь умерла до передачи документов в ГЖИ. По документам, протокол собрания собственников был составлен в марте, а передан в жилищную инспекцию в июне, женщина скончалась в мае. Кто занимался документами вместо нее — вопрос открытый.

Такие же аргументы указаны и в обращениях УК «Тимуровское» в полицию и к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину (есть в распоряжении редакции). Некоторых действующих лиц, в частности 79-летнюю пенсионерку — якобы инициатора собрания, правоохранители опросили. Но в МВД отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.

«Меня, конечно, удивляет то, что женщину „выкопали из могилы“. Это такой черный юмор. А если серьезно, люди хотят перейти к нам, потому что мы всё делаем на совесть, у нас отличные ремонты. Зайдите в любой наш дом», — поделился директор УК «Тимуровское» Анатолий Панченко.

С вопросами о ситуации в различные ведомства обращался и сам депутат Заксобрания Алексей Зинчук. Он предоставил «Фонтанке» несколько ответов по теме от районной администрации, ГЖИ, вице-губернаторов Евгения Разумишкина и Кирилла Полякова.

Из документов следует, что в марте 2024 года в доме на Тимуровской 10, к. 3, провели целых три собрания. В ГЖИ поступили два протокола от 15 марта: 59% голосов с результатом за УК «Тимуровское» и 93% голосов за ЖКС № 1 Калининского района. И еще один от 20 марта — 95% за УК «Тимуровское». Право управления сейчас остается за ЖКС № 1 Калининского района.

По словам представителей УК «Тимуровское», 50 жителей дома заявили в ГЖИ о подделке своих голосов в пользу ЖКС (всего в нём 90 квартир). Управляющая компания ещё в мае создала телеграм-канал для жильцов Тимуровской, 10, к. 3, и с помощью него старается информировать их о ходе событий и координировать происходящее. На канал подписаны как раз 50 человек, в комментариях реагируют несколько из них. «Фонтанка» пообщалась с некоторыми из этих людей.

«В квартире прописаны муж, его брат, свекровь и свёкор. Никто из них не голосовал за ЖКС и даже не был в курсе такого собрания. Свекровь почти 10 лет проживает в Тверской области, и поэтому присутствовать на собрании не могла, но в документах есть ее подпись за ЖКС. Муж подписывал бланки голосования за УК „Тимуровское“ и заявление о фальсификации его подписи», — поделилась Юлия Соколова.

Остальные жильцы, с которыми пообщалась «Фонтанка», рассказали, что не голосовали в этом году вовсе.

«Я не участвовала в собрании собственников 15.03.2024», — подчеркивает Любовь.

«От нашей квартиры подделали четыре подписи. Подделывали даже за тех, кто не проживает в России уже более 40 лет — это мой родственник. Я оставляла заявление по факту фальсификации моей подписи у представителя УК „Тимуровское“», — рассказывает местная жительница Лана. Заявления собирали централизованно, чтобы передать в СК.

В УК «Тимуровское» сообщили «Фонтанке», что желание перейти под управление компании из-под власти ЖКС № 1 Калининского района выражают жители ещё нескольких домов. А похожая ситуация с уже проведенными голосованиями собственников сложилась на Демьяна Бедного, 25.

Попытка «рейдерского захвата»?

В администрации Калининского района говорят, что не получали от жителей дома на Тимуровской, 10, к. 3, заявлений о неучастии в собрании по выбору ЖКС № 1 Калининского района. Сведений о подделке результатов общего собрания собственников у чиновников нет. Зато им поступали жалобы на попытки нелегально захватить власть в шести многоквартирных домах.

«Одновременно сообщаем, что в администрацию в 2024 году поступали обращения собственников помещений в домах под управлением ЖКС № 1 Калининского района по 5 адресам, в также от собственников помещений в доме под управлением ЖСК-829 о попытке „рейдерского захвата“ многоквартирных домов. По имеющимся фактам направлены соответствующие письма», — рассказали в пресс-службе районной администрации.

Один из жителей, обратившихся в администрацию, рассказал, что и в его доме сейчас идут разбирательства с протоколами за УК «Тимуровское» и за ЖКС № 1 — на Демьяна Бедного, 23.

«УК „Тимуровское“ решила наш дом взять под своё обслуживание. Но каким-то макаром непонятным. Мы об этом узнали, провели с ЖКС № 1 собрание. И на это собрание, по словам моих родственников, явился господин Зинчук. Его выпроводили, после этого к нам стали приходить люди, которые говорили, что они от него, и пытались не допустить голосования за ЖКС», — говорит Александр Мамонов.

Он рассказывает, что между ним и депутатом произошел личный конфликт, в результате написаны заявления против друг друга — в полицию и Следственный комитет. Мужчина также, по его словам, обратился в другие инстанции (к губернатору и в Законодательное собрание) с просьбой проверить деятельность депутата. Он считает, что руководство УК «Тимуровское» и Алексей Зинчук тесно связаны друг с другом.

Сам депутат заверил «Фонтанку», что работает по обращениям жителей. Показать конкретные обращения отказался, сославшись на законодательство о персональных данных. Но известно, что на своих страницах в соцсетях ведет рубрику «ЖКХ Контроль», призывая горожан сообщать ему о коммунальных проблемах.

«Территории обслуживания ЖКС № 1 и УК „Тимуровское“ входят в мой избирательный округ. Вопрос не конфликта, а подделки подписей граждан и фальсификации протокола общего собрания. Я собственник квартиры в доме, который находится в управлении ТСЖ „Тимуровское“, а мама — собственник квартиры в доме под управлением ЖКС № 1 Калининского района. Поэтому как собственнику есть с чем сравнивать. Как депутат я отстаиваю интересы исключительно своих избирателей, за которых были подделаны подписи», — заявил «Фонтанке» Алексей Зинчук.

В 2009 году он сам был соучредителем ТСЖ «Тимуровское» и одновременно с этим — депутатом МО «Прометей». С 2013-го по 2019-й — исполнительным директором УК «Тимуровское». Работал Зинчук в одной команде с директором УК Анатолием Панченко, который, по данным СПАРК, руководит компанией с 2014 года. Панченко и сам в прошлом был депутатом ЗакСа (с 1998 по 2002 год), а также работал помощником депутата Глазьева, был советником губернатора Яковлева.



Сейчас Зинчук, по данным системы СПАРК, уже не имеет официального отношения к бизнес-структурам, которые выясняют отношения с ЖКС № 1 за дома на Тимуровской. Однако, как выяснила «Фонтанка», среди их учредителей есть его мать. А однофамилица парламентария представляет ООО «Тимуровское» в судах. В ответ на вопросы об этом депутат отказался обсуждать тему дистанционно и предложил прийти к нему на прием с документами.



В группе УК «Тимуровское» можно встретить благодарности Алексею Зинчуку: