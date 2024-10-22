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Спорт Жена Семака — о том, почему не ссорится с мужем: он доминирует, я подчиняюсь

Жена Семака — о том, почему не ссорится с мужем: он доминирует, я подчиняюсь

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5 комментариев

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, раскрыла в соцсетях секрет семейного счастья.

«После 20 лет совместной жизни перестали ссориться. Он (Сергей Семак. — Прим. ред.) доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь, вот и весь секрет», — написала Анна Семак.

Ранее Анна Семак рассказывала, что испытывает стресс из-за того, что у нее 8 детей, 10 кошек и 8 лошадей, и что на фоне стресса она отказалась от веганства.

Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года. Вместе они воспитывают восьмерых детей. Старшие дети — сын Илья и дочь Майя — это дети супругов от первых браков. За период совместной жизни у них родилось пятеро совместных детей, и еще одну девочку они удочерили.

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Семак Анна Семак Сергей Семак ФК Зенит
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Комментарии
7
Antuan Rokanten
1 час
Доминирует пока кэш отстегивает. А если бы он получал жалкие 90 тыр в месяц?
Квакин
1 час
Имхо там жёстко доминируют 10 кошек :)
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