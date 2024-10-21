«В строгом соответствии с требованиями комитета». Елена Церетели прокомментировала обвинение в пропаже бюджетных миллионов

Бывшая глава центров «Мой бизнес» Елена Церетели, которую сегодня допросили по обвинению ненадлежащем расходовании бюджетных миллионов, прокомментировала претензии правоохранительных органов в свой адрес.

По ее словам, деятельность НО «Фонд развития субъектов МСП в СПб» в период ее руководства «осуществлялась в строгом соотвествии с требованиями, курирующего Фонд комитета по промышленной политике, инновациям и торговли».

В 2021 году финансирование Фонда было сокращено без объяснения причин, поэтому большая часть субсидии была направлена на выплаты заработной платы 90 сотрудников, налогов и аренды, пояснила Елена Церетели. «Смета перераспределений была согласована с комитетом», — подчеркнула она.