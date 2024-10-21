«В строгом соответствии с требованиями комитета». Елена Церетели прокомментировала обвинение в пропаже бюджетных миллионов

Бывшая глава центров «Мой бизнес» Елена Церетели, которую сегодня допросили по обвинению ненадлежащем расходовании бюджетных миллионов, прокомментировала претензии правоохранительных органов в свой адрес.
По ее словам, деятельность НО «Фонд развития субъектов МСП в СПб» в период ее руководства «осуществлялась в строгом соотвествии с требованиями, курирующего Фонд комитета по промышленной политике, инновациям и торговли».
В 2021 году финансирование Фонда было сокращено без объяснения причин, поэтому большая часть субсидии была направлена на выплаты заработной платы 90 сотрудников, налогов и аренды, пояснила Елена Церетели. «Смета перераспределений была согласована с комитетом», — подчеркнула она.
Реализация KPI 2021 года также была принята комитетом.
«О надлежащем использовании субсидии свидетельствует и факт предоставления комитетом новой субсидии Фонду в 2022 году, поскольку предоставление бюджетных средств при нецелевом расходовании предыдущих — не допускается», — заключила она.
Ранее стало известно, что 21 октября сотрудники УЭБиПК ГУ МВД нагрянули в офис Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в «Невской ратуше» и домой к предполагаемым участникам схемы «распила» бюджетных средств, которым по версии следствия занималось учреждение. Ранее следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).
Обвинение было предъявлено экс-главе Фонда, Елене Церетели, также следствие подозревает в участии в схеме четверых ее коллег.
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