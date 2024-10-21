Трамваи провожают золотую осень в Петербурге с огоньком: видео искрящего состава

Сухая погода и опавшие листья на трамвайных рельсах в Петербурге привели к появлению ярких искр под колесами электротранспорта. Необычное зрелище смог запечатлеть 21 октября наш читатель.

Источник: читатель «Фонтанки» Nik

«Трамваи сильно искрят под опавшей листвой», — отметил читатель «Фонтанки».

Вероятно, причиной необычного явления стал все же не сам состав, а пути, по которым он следовал.

Уже начиная со вторника в городе периодически будут идти дожди, сегодня со стороны Атлантики пришел циклон, который затянул небо плотными облаками и, как ожидается, разгонит ветер до 15 м/с. При этом температура в ближайшие дни останется аномально высокой. Подробный прогноз погоды на каждый день этой недели читайте на «Фонтанке».