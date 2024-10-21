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Город Трамваи провожают золотую осень в Петербурге с огоньком: видео искрящего состава

Трамваи провожают золотую осень в Петербурге с огоньком: видео искрящего состава

752
3 комментария

Сухая погода и опавшие листья на трамвайных рельсах в Петербурге привели к появлению ярких искр под колесами электротранспорта. Необычное зрелище смог запечатлеть 21 октября наш читатель.

«Трамваи сильно искрят под опавшей листвой», — отметил читатель «Фонтанки».

Вероятно, причиной необычного явления стал все же не сам состав, а пути, по которым он следовал.

Уже начиная со вторника в городе периодически будут идти дожди, сегодня со стороны Атлантики пришел циклон, который затянул небо плотными облаками и, как ожидается, разгонит ветер до 15 м/с. При этом температура в ближайшие дни останется аномально высокой. Подробный прогноз погоды на каждый день этой недели читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
triton1977
22 минуты
Зрелищно и "немножко нервно" - все таки как то спокойнее, когда трамвай пусть и по объективным осенним поводам, но не искрит))
Peterburzhec
16 минут
Это же небезопасно ехать с такими искрами, так и до пожара недалеко!
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