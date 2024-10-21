МЧС: совсем скоро погода в Петербурге испортится

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 22 октября, в городе местами ожидается усиление ветра до 15 м/с.

МЧС рекомендует при усилении ветра обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, машины парковать подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций, убрать вещи со двора дома и с балкона и плотно закрыть окна.

По словам горожан, ветрено уже сегодня. Город ощущает приближение циклона с Атлантики — небо после полудня затянуло плотными облаками. При этом температура в ближайшие дни останется аномально высокой. Подробный прогноз погоды на каждый день этой недели читайте на «Фонтанке».