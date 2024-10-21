Арбитраж и кассация встали на сторону отеля Wawelberg в споре с фирмой автора премии WhereToEat

Принадлежащее известному ресторанному продюсеру Ирине Тиусониной ООО «Ресто-бюро» в течение недели проиграло сразу два суда в споре с петербургским пятизвездочным отелем Wawelberg. Это сильно упрощает для отеля процесс банкротства компании, которое в сентябре этого года уже вошло в стадию наблюдения.

Сегодня, 21 октября, Арбитражный суд Северо-Западного округа в кассационной инстанции утвердил решения первой и второй инстанций о взыскании с «Ресто-бюро» 5,15 млн рублей в пользу ООО «Отель Вавельберг». Об этом «Фонтанке» сообщили адвокаты гостиницы из зала суда. Постановление пока не опубликовано на сайте суда.

До этого петербургский арбитражный суд 15 октября опубликовал решение об отказе в иске «Ресто-бюро» к «Вавельбергу». По сути, это было встречное требование о взыскании убытков и ущерба на 4,6 млн рублей за поставку дизайнерской мебели при обустройстве гостиницы. Если бы эту сумму удалось утвердить в суде, она бы примерно покрывала уже «просуженные» требования гостиницы к дизайнерам, что поставило бы под сомнение основания для банкротства «Ресто-бюро». Теперь несостоятельность этой компании становится все более осязаемой.

Пока что «Вавельберг» отбился от встречной претензии в первой инстанции. Решение еще не вступило в силу, и у компании Ирины Тиусониной есть теоретическая возможность доказать свою правоту в апелляции.

Общая сумма договора между «Ресто-бюро» и ООО «Отель Вавельберг» изначально составляла около 6,5 млн рублей. За эти деньги дизайнеры во главе с Ириной Тиусониной должны были разработать концепцию ресторана при отеле, его меню, подобрать персонал, в том числе предложить кандидатуру шеф-повара. Кроме того, надо было выполнить дополнительные работы, вроде сайта, SMM-таргетинга и пр., а также концепцию для бара.

В рамках этих работ была заказана, изготовлена и поставлена крупногабаритная стойка для бара на сумму 5,15 млн рублей. Уже после начала работы ресторана Wawelberg счел ее некачественной, демонтировал и вернул «Ресто-бюро». Недочеты в изготовлении стойки были зафиксированы экспертизой и признаны судом.

Параллельно отель требует неустойку 2,5 млн рублей (взыскана судом на стадии апелляции) за дизайн-проект ресторана, а также саму сумму, уплаченную за разработку дизайна, — еще 5 млн рублей (дело приостановлено).