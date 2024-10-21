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Город В Петербург закупят новые троллейбусы модели «Синара» с увеличенным автономным ходом

В Петербург закупят новые троллейбусы модели «Синара» с увеличенным автономным ходом

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Петербургский «Горэлектротранс» подписал контракт на поставку 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Каждый обойдется примерно в 43 млн.

Как сообщает пресс-служба Смольного 21 октября, поставщиком стало ООО «Торговый дом СТМ», которое привезет троллейбусы модели «СИНАРА-6254». Аккумуляторные батареи позволяют им проезжать без контактной сети более 20 км.

Итоги аукциона подвели на прошлой неделе. Стартовая цена составляла 851,8 млн рублей, поступила лишь одна заявка. Параллельно ГЭТ искал поставщика 4 трамваев почти по 180 млн каждый, но претендентов не нашлось.

«Торговый дом СТМ» входит в «Группу Синара». Именно на базе ее производственной площадки, в частности, разрабатывается скоростной состав для ВСМ Москва — Петербург. Ранее холдинг намеревался реализовывать в России совместные проекты с чешской «Шкодой», однако этим планам не суждено было сбыться, и «Синара — транспортные машины» (СТМ) вышла из состава петербургского «Вагонмаша».

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом закупают для Петербурга с 2017 года, сейчас их в городе более 280. Они предназначены в первую очередь для новых районов, где нет контактной сети. Сейчас параллельно «Пассажиравтотранс» строит автобусный парк для электробусов и приобретает для него подвижной состав.

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