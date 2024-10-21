В Петербург закупят новые троллейбусы модели «Синара» с увеличенным автономным ходом

Итоги аукциона подвели на прошлой неделе. Стартовая цена составляла 851,8 млн рублей, поступила лишь одна заявка. Параллельно ГЭТ искал поставщика 4 трамваев почти по 180 млн каждый, но претендентов не нашлось.



«Торговый дом СТМ» входит в «Группу Синара». Именно на базе ее производственной площадки, в частности, разрабатывается скоростной состав для ВСМ Москва — Петербург. Ранее холдинг намеревался реализовывать в России совместные проекты с чешской «Шкодой», однако этим планам не суждено было сбыться, и «Синара — транспортные машины» (СТМ) вышла из состава петербургского «Вагонмаша».



Троллейбусы с увеличенным автономным ходом закупают для Петербурга с 2017 года, сейчас их в городе более 280. Они предназначены в первую очередь для новых районов, где нет контактной сети. Сейчас параллельно «Пассажиравтотранс» строит автобусный парк для электробусов и приобретает для него подвижной состав.

