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Город Продлено разрешение на строительство трамвайной линии Купчино — Славянка — Шушары

Продлено разрешение на строительство трамвайной линии Купчино — Славянка — Шушары

3 681
1 комментарий

Госстройнадзор Петербурга продлил разрешение на строительство трамвайной линии по маршруту Купчино — Славянка — Шушары. Соответствующий документ был опубликован на сайте службы.

Продленное разрешение касается первого этапа строительства — участка от Балканской площади до Шушарской дороги, а также трамвайного депо с подъездными путями. Документ был выдан ООО «БалтНедвижСервис».

Действие разрешения на строительство было продлено до 14 октября 2026 года.

Ранее стало известно, что 3 млрд рублей, заложенные в бюджете 2024 года на трамвайную линию «Славянка», было решено перенести на 2025 год. В городском комитете по инвестициям объяснили, что этот перенос не влияет на сроки реализации проекта — они не изменились.

Строительство трамвайной линии осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Генподрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Протяженность линии составит 21 км, она включает в себя три моста и четыре путепровода.

Предполагается, что время ожидания трамвая составит около 5 минут, а время поездки из одного конца в другой — полчаса. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть трамвай, который будет курсировать из Купчино в Славянку.

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Комментарии
1
ИванбезМарьи
2 часа
Маск в 2026 году планирует запуск космического корабля на Марс, но это не идёт ни в какое сравнение с трамваем в Шушары. Вот где прорыв, ордена, медали, флаги.....
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