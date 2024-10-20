Продлено разрешение на строительство трамвайной линии Купчино — Славянка — Шушары

Продленное разрешение касается первого этапа строительства — участка от Балканской площади до Шушарской дороги, а также трамвайного депо с подъездными путями. Документ был выдан ООО «БалтНедвижСервис».

Ранее стало известно , что 3 млрд рублей, заложенные в бюджете 2024 года на трамвайную линию «Славянка», было решено перенести на 2025 год. В городском комитете по инвестициям объяснили, что этот перенос не влияет на сроки реализации проекта — они не изменились.

Строительство трамвайной линии осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Генподрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Протяженность линии составит 21 км, она включает в себя три моста и четыре путепровода.

Предполагается, что время ожидания трамвая составит около 5 минут, а время поездки из одного конца в другой — полчаса. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть трамвай, который будет курсировать из Купчино в Славянку.