Смольный перенесет 3 млрд рублей с трамвайной линии «Славянка» на 2025 год

В ходе подготовки осенней корректировки бюджета Петербурга на 2024 год 3 млрд рублей, предназначенные для строительства трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка, перенесут на 2025 год. Вопрос об этом 14 октября подняли на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания города.

Как рассказали «Фонтанке» в городском комитете по инвестициям, в июне 2024 года концессионер сообщил комитету о возможности представления подтверждающих документов до конца года только на расходы в размере 7,53 млрд рублей.

«Сумма в размере 3 млрд рублей будет доведена до концессионера позднее, после представления им документов, подтверждающих расходы, предусмотренные в рамках реализации концессионного соглашения о создании трамвайной линии „Славянка“. Объемы работ и плановые сроки реализации проекта остаются неизменными», — добавили в комитете.

В конце сентября начался очередной этап строительства линии — путепровода, который протянется третьим уровнем над кольцевой автодорогой (КАД).

В первом чтении осеннюю корректировку бюджета Петербурга на 2024 год планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Заксобрания.

Трамвайную линию строит «Балтнедвижсервис», генеральным подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Протяженность линии составит 21 км, она включает в себя три моста и четыре путепровода.

Строительство осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Предполагается, что время ожидания трамвая составит около 5 минут, а время поездки из одного конца в другой — полчаса. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть трамвай, который будет курсировать из Купчино в Славянку.

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