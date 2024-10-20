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Происшествия Луна как фонарь. Петербуржцы показали красоты ночного и утреннего неба

Луна как фонарь. Петербуржцы показали красоты ночного и утреннего неба

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Несмотря на то что период «охотничьей луны» завершился, ночью петербургское небо освещала хотя и убывающая, но все еще очень яркая Луна. Фото спутницы Земли 20 октября опубликовал телеграм-канал «АстроФотоБолото: Атмосферное».

«Луна очень яркая, а Плеяды — тускловатые. И, конечно, наша спутница затмевает собой практически любые объекты поблизости. Глаза в бинокль различают, а вот снять и передать сложно», — такой комментарий автор добавил к снимкам.

Впрочем, не менее впечатляющим оказался и воскресный восход Солнца. Светило характерно раскрасило утренний небосклон. В Петроградском районе начало дня запечатлели на фоне урбанистического силуэта города.

После осеннего равноденствия «охотничья луна» появилась на петербургском небе 17 октября. Наблюдать ее можно в течение четырех суток, хотя в первую ночь, с 16 на 17 октября, горожанам не повезло с погодой.

Зато вечером в субботу Луна показала себя во всей красе.

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