Третьяковка планирует закрыть отдел новейших течений. Художники и искусствоведы призвали этого не делать

Отдел новейших течений, который занимался современным искусством, планируется ликвидировать 22 октября, сделав его частью Отдела искусства второй половины XX–XXI века. Об этом стало известно из открытого письма российских художников, искусствоведов, сотрудников музеев и коллекционеров, которые призвали сохранить отдел.

По словам историка искусства Андрея Ерофеева, письмо подписали 200 человек — втом числе художники Комар и Меламид, Сергей и Владимир Мироненко, Игорь Макаревич, заслуженный художник Российской Федерации, Павел Отдельнов, Ростислав Лебедев и многие другие.

Текст письма опубликовала в своем Telegram искусствовед Софья Багдасарова. «Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой», — говорится в письме. По мнению подписавшихся, ликвидация отдела наносит серьезный ущерб современному искусству России, музейному делу в РФ, культурному кругозору отечественной публики и репутации самой Третьяковской галереи.

Отдел новейших течений появился в Третьяковской галерее в 2001 году и собрал первую панорамную коллекцию современного российского искусства. Он был создан для ее хранения, популяризации и расширения. Сейчас в коллекции несколько тысяч экспонатов, большую часть из которых передали в дар художники и коллекционеры.

Авторы письма также напомнили, что почти сто лет назад, в довоенной Третьяковке уже ликвидировали Отдел новейших течений, который хранил и собирал знаменитый русский авангард 1910-20-х гг. Сегодня одна часть его коллекций является гордостью галереи и составляет ее мировую славу, а другая была безвозвратно утрачена в процессе разгрома Отдела.

Министерство культуры 9 февраля 2023 года сообщило о назначении нового генерального директора Третьяковской галереи. Один из ключевых музеев страны, расположенный в Москве, возглавила 39-летняя Елена Проничева — до этого с конца 2020 года она руководила Политехническим музеем.