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Общество CNN: тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на израильских заложников

CNN: тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на израильских заложников

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5 комментариев

Тело убитого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом 19 октября пишет CNN со ссылкой на два израильских источника.

Сейчас в плену у палестинского движения находятся около 100 заложников.

По словам дипломата, «если ХАМАС захочет обменять останки (Яхьи Синвара. — Прим.ред.) на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо». Собеседник CNN отметил, что для палестинской группировки обмен на заложников, возможно, — единственный способ получить тело убитого лидера.

«В противном случае его передача не состоится», — добавил он, допустив при этом, что возвращение останков Синвара в сектор Газа может сплотить сторонников ХАМАС, а место его захоронения может стать для них священным.

Яхья Синвар был убит в результате операции Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. ЦАХАЛ показал кадры последних минут его жизни.

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ПО ТЕМЕ
Яхья Синвар Тело Заложники Обмен ХАМАС ЦАХАЛ Израиль Палестина
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Комментарии
5
Kot Piter
1 час
Видимо на мёртвых. 😐
266470386
1 час
Хоть какая-то польза от террориста будет
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