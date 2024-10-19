CNN: тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на израильских заложников

Тело убитого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом 19 октября пишет CNN со ссылкой на два израильских источника.
Сейчас в плену у палестинского движения находятся около 100 заложников.
По словам дипломата, «если ХАМАС захочет обменять останки (Яхьи Синвара. — Прим.ред.) на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо». Собеседник CNN отметил, что для палестинской группировки обмен на заложников, возможно, — единственный способ получить тело убитого лидера.
«В противном случае его передача не состоится», — добавил он, допустив при этом, что возвращение останков Синвара в сектор Газа может сплотить сторонников ХАМАС, а место его захоронения может стать для них священным.
Яхья Синвар был убит в результате операции Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. ЦАХАЛ показал кадры последних минут его жизни.
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