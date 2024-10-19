В Тюмени загорелся реабилитационный центр. Больше полусотни эвакуированы, есть госпитализированные

В Тюмени на Коммунистической улице загорелось 2-этажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Об этом 19 октября сообщает МЧС.
Постояльцев реабилитационного центра, комнаты и коридоры которого заполнил густой дым, удалось спасти, говорится в сообщении: сотрудники МЧС эвакуировали 77 человек, 6 из них госпитализированы.
Для обогрева людей на место происшествия привлекли 2 автобуса и установили подвижный пункт.
Огонь на площади 25 квадратных метров потушили 42 специалиста при помощи 12 единиц техники.
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