В Тюмени загорелся реабилитационный центр. Больше полусотни эвакуированы, есть госпитализированные

В Тюмени на Коммунистической улице загорелось 2-этажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Об этом 19 октября сообщает МЧС.

Постояльцев реабилитационного центра, комнаты и коридоры которого заполнил густой дым, удалось спасти, говорится в сообщении: сотрудники МЧС эвакуировали 77 человек, 6 из них госпитализированы.

Источник: МЧС

Для обогрева людей на место происшествия привлекли 2 автобуса и установили подвижный пункт.

Огонь на площади 25 квадратных метров потушили 42 специалиста при помощи 12 единиц техники.