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Город Недвижимость Fontanka.Digital карточки Кто ж его снесет? Он же памятник. Как в Петербурге спасают ветхое

Кто ж его снесет? Он же памятник. Как в Петербурге спасают ветхое

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1 комментарий

Чтобы уберечь какое-либо здание, или сквер, или даже пруд петербургские организации и активисты порой идут на ухищрение — подают заявление о признании объекта культурным наследием. Уловка, впрочем, основана на законе. У профильного комитета Смольного есть 90 дней на принятие решения, а до этого момента объект нельзя снести. Комитет по охране памятников в открытом доступе публикует реестр таких претендующих на наследие объектов. Сейчас в нем более двух десятков адресов. Давайте посмотрим, что горожане пытаются наделить охранным статусом.

Обращаем ваше внимание, что оригинальная версия этого материала была опубликована на «Фонтанке» 16 октября. Ознакомиться с нею можно по ссылке.

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Комментарии
1
Леошид Турист
19 минут
Зачем 2 раза написано про набережную ОбОб?
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