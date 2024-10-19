Кто ж его снесет? Он же памятник. Как в Петербурге спасают ветхое

Чтобы уберечь какое-либо здание, или сквер, или даже пруд петербургские организации и активисты порой идут на ухищрение — подают заявление о признании объекта культурным наследием. Уловка, впрочем, основана на законе. У профильного комитета Смольного есть 90 дней на принятие решения, а до этого момента объект нельзя снести. Комитет по охране памятников в открытом доступе публикует реестр таких претендующих на наследие объектов. Сейчас в нем более двух десятков адресов. Давайте посмотрим, что горожане пытаются наделить охранным статусом.