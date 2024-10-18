Суд в Петербурге арестовал няню, обвиняемую в гибели младенца

Московский районный суд заключил под стражу до 16 декабря Севинчу Абдурасулову, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга







15 октября девушка сидела с пятимесячным ребенком в квартире в микрорайоне Звёздное и, как полагает следствие, уронила малыша во время мытья, из-за чего тот ударился головой о твердую поверхность ванны. Медики диагностировали у него тупую травму головы с переломами костей черепа, от которых наступила смерть.

Накануне няня была задержана. Ей было предъявлено обвинение. Вину она признала.