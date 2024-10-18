Няне вменили смерть младенца на юге Петербурга. Она призналась, что уронила ребенка

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели полугодовалого мальчика на юге Петербурга. Обвинение предъявлено няне, сидевшей с малышом. Об этом ГСУ СК сообщает 18 октября.

Накануне сообщалось, что ребенок был госпитализирован с улицы Ленсовета в Московском районе. Няня рассказывала о резавшихся зубах, подскочившей температуре и жаропонижающем, которое она дала младенцу. В больницу мальчика привезли в состоянии клинической смерти, вскоре последовала смерть биологическая.