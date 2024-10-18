Няне вменили смерть младенца на юге Петербурга. Она призналась, что уронила ребенка

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели полугодовалого мальчика на юге Петербурга. Обвинение предъявлено няне, сидевшей с малышом. Об этом ГСУ СК сообщает 18 октября.
Накануне сообщалось, что ребенок был госпитализирован с улицы Ленсовета в Московском районе. Няня рассказывала о резавшихся зубах, подскочившей температуре и жаропонижающем, которое она дала младенцу. В больницу мальчика привезли в состоянии клинической смерти, вскоре последовала смерть биологическая.
Районный отдел ГСУ СК по Петербургу начал проверку, в ходе которой выяснилось, что ребенок погиб от тупой травмы головы с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.
«В ходе грамотно проведенного допроса следователем районного подразделения СК РФ мигрантка призналась в том, что случайно уронила ребенка в ванной, хотя ранее об этом умолчала», — говорится в сообщении ГСУ.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу.
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