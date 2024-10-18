Российские дипломаты прокомментировали отправку военных из Северной Кореи в зону СВО

Представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке 18 октября своеобразным образом прокомментировало информацию об участии военных из Северной Кореи в специальной военной операции.

В дипломатическом представительстве привели ссылку на южнокорейский портал Yonhap , сообщивший, что 1500 солдат из КНДР якобы переброшены во Владивосток и скоро ожидается вторая отправка, и задались вопросом: «Страшно???» (количество вопросительных знаков соответствует оригиналу поста).

В Национальной разведывательной службе Южной Кореи считают, что переброску военных осуществляли 4 десантных корабля и 3 фрегата Тихоокеанского флота России, пояснили дипломаты. Таким образом, по мнению южнокорейской разведки, в зоне спецоперации могут оказаться 12 тысяч «свежих бойцов из КНДР».

Также представительство МИД напомнило, что ранее южнокорейская разведка сообщала о поставке Пхеньяном России 6 миллионов 152-мм снарядов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о включении Северной Кореи в конфликт между Россией и Украиной. Генсек НАТО, впрочем, отметил, что у альянса нет подтверждения участия военных из КНДР в конфликте на Украине.