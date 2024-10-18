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Политика Российские дипломаты прокомментировали отправку военных из Северной Кореи в зону СВО

Российские дипломаты прокомментировали отправку военных из Северной Кореи в зону СВО

2 612
4 комментария

Представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке 18 октября своеобразным образом прокомментировало информацию об участии военных из Северной Кореи в специальной военной операции.

В дипломатическом представительстве привели ссылку на южнокорейский портал Yonhap, сообщивший, что 1500 солдат из КНДР якобы переброшены во Владивосток и скоро ожидается вторая отправка, и задались вопросом: «Страшно???» (количество вопросительных знаков соответствует оригиналу поста).

В Национальной разведывательной службе Южной Кореи считают, что переброску военных осуществляли 4 десантных корабля и 3 фрегата Тихоокеанского флота России, пояснили дипломаты. Таким образом, по мнению южнокорейской разведки, в зоне спецоперации могут оказаться 12 тысяч «свежих бойцов из КНДР».

Также представительство МИД напомнило, что ранее южнокорейская разведка сообщала о поставке Пхеньяном России 6 миллионов 152-мм снарядов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о включении Северной Кореи в конфликт между Россией и Украиной. Генсек НАТО, впрочем, отметил, что у альянса нет подтверждения участия военных из КНДР в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл данные об участии военных из КНДР в СВО «очередной уткой информационной».

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МИД РФ во Владивостоке КНДР Военные Северная Корея Украина Участие в конфликте
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Комментарии
4
AndrewBarsik
19 минут
Считаю некорректным употребление термина "дипломатическое представительство" по отношению к подразделениям МИД РФ. Никаких дипломатов в этом учреждении давно не водится, никакой дипломатии в его деятельности не наблюдается. Заурядная контора с посредственными чиновниками.
VKuser15335355
25 минут
Стало быть конфликт постепенно становится мировым?
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