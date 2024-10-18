«Он встретил свой конец, стреляя до последнего вздоха»: ХАМАС подтвердило смерть Яхьи Синвара

Палестинское движение ХАМАС подтвердило смерть своего лидера Яхьи Синвара. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает издание Al Jazeera.

«Он встретил свой конец храбро, с высоко поднятой головой, сжимая в руках свое огнестрельное оружие, стреляя до последнего вздоха, до последнего мгновения своей жизни», — добавил представитель движения.

Напомним, накануне глава МИД Израиля Исраэль Кац и ЦАХАЛ выступили с официальным заявлением о том, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит 16 октября в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. Позже пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлены последние минуты жизни раненого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.