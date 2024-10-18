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Общество «Он встретил свой конец, стреляя до последнего вздоха»: ХАМАС подтвердило смерть Яхьи Синвара

«Он встретил свой конец, стреляя до последнего вздоха»: ХАМАС подтвердило смерть Яхьи Синвара

2 670
9 комментариев

Палестинское движение ХАМАС подтвердило смерть своего лидера Яхьи Синвара. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает издание Al Jazeera.

Представитель движения ХАМАС Халиль Хайя выступил с заявлением, подтверждающим гибель Синвара. По его словам, палестинская группировка чтит «память павшего мученика Яхьи Синвара».

Как подчеркнул Халиль Хайя, лидер ХАМАС пожертвовал своей жизнью ради освобождения сектора Газа.

«Он встретил свой конец храбро, с высоко поднятой головой, сжимая в руках свое огнестрельное оружие, стреляя до последнего вздоха, до последнего мгновения своей жизни», — добавил представитель движения.

Напомним, накануне глава МИД Израиля Исраэль Кац и ЦАХАЛ выступили с официальным заявлением о том, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит 16 октября в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. Позже пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлены последние минуты жизни раненого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

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Яхья Синвар ХАМАС ЦАХАЛ Смерть Подтверждение
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Комментарии
9
Muzzy
1 час
Это он из палки стрелял до последнего вздоха?)
ДЕД
1 час
Стреляющая палка? Круто!
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