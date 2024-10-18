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Происшествия После погони за 16-летним лихачом в Кронштадте отчим написал на него заявление

После погони за 16-летним лихачом в Кронштадте отчим написал на него заявление

Юный «гонщик», которого с погоней ловили в Кронштадте накануне, добрался туда через весь Петербург. Отчим, которому принадлежит машина, написал на него заявление в полицию.

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6 комментариев

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, в двенадцатом часу ночи 17 октября с заявлением в полицию обратился 41-летний житель Колпино. Мужчина попросил привлечь к ответственности 16-летнего сына своей супруги. По словам заявителя, между 2 часами ночи и половиной девятого утра четверга школьник похитил его Mitsubishi Lancer, припаркованный на Балканской дороге, и попал на нем в ДТП. Ущерб мужчина оценил в 1,2 миллиона рублей.

Пострадавшая машина — серо-зеленый «Лансер», который накануне днем останавливали сотрудники полиции в Кронштадте. Машина несколько раз попала в ДТП, но продолжала мчать по оживленной дороге, попадая на камеры очевидцев. За рулем оказался 16-летний подросток, а в салоне машины — три его ровесницы. Лихача увезли в отдел для разбирательства, туда же пригласили и его родителей.

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Комментарии
8
NSE
53 минуты
Нарожают упырей, а воспитывать не желают.
-4*
53 минуты
Баклан с Балканской дороги...
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