После погони за 16-летним лихачом в Кронштадте отчим написал на него заявление

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, в двенадцатом часу ночи 17 октября с заявлением в полицию обратился 41-летний житель Колпино. Мужчина попросил привлечь к ответственности 16-летнего сына своей супруги. По словам заявителя, между 2 часами ночи и половиной девятого утра четверга школьник похитил его Mitsubishi Lancer, припаркованный на Балканской дороге, и попал на нем в ДТП. Ущерб мужчина оценил в 1,2 миллиона рублей.

Пострадавшая машина — серо-зеленый «Лансер», который накануне днем останавливали сотрудники полиции в Кронштадте. Машина несколько раз попала в ДТП, но продолжала мчать по оживленной дороге, попадая на камеры очевидцев. За рулем оказался 16-летний подросток, а в салоне машины — три его ровесницы. Лихача увезли в отдел для разбирательства, туда же пригласили и его родителей.