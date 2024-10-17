МВД показало видео погони за подростком-лихачом в Петербурге, который совершил несколько ДТП на машине отца

В Санкт-Петербурге полицейские остановили подростка-лихача, взявшего автомобиль отца без спроса и совершившего несколько ДТП. Об этом 17 октября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: телеграм-канал Ирины Волк

Сообщение о том, что несовершеннолетний без разрешения отца взял его иномарку и уехал на ней, поступило сегодня в полицию Кронштадтского района Петербурга.

Полицейские заметили разыскиваемый автомобиль в потоке на Цитадельском шоссе. Но водитель проигнорировал требование об остановке транспортного средства. Он попытался скрыться, увеличив скорость и опасно маневрируя, говорится в сообщении.

В ходе преследования на кольцевой автодороге правонарушитель совершил несколько ДТП. Иномарка была блокирована сотрудниками Госавтоинспекции после наезда на барьерное ограждение.

Как выяснилось, за рулем был 16-летний подросток, а в салоне — три его ровесницы.

Гонщика доставили в отдел полиции для разбирательства и привлечения к ответственности. Туда же были приглашены и его родители.