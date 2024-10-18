Школьник из Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве девушки и ее матери, признан вменяемым. Перед судом он предстанет с другом

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки, ее матери и их собаки. Как сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области, перед судом кроме 16-летнего тинейджера предстанет и его совершеннолетний сообщник.

Трагедия произошла вечером 13 ноября 2023 года в квартире на Билимбаевской улице. По данным следствия, подросток пришел в гости к 14-летней девочке, где между ними разгорелся конфликт. Из неприязни и ревности он нанес подруге 9 ударов ножом, она скончалась на месте от потери крови. Затем юноша также расправился с вернувшейся домой матерью девочки — спрятался на кухне, где впоследствии нанес женщине 15 ударов ножом. Его жертвой стал и шпиц погибших, собаку он ударил ножом дважды в ванной комнате, чтобы не шумела. Уходя, подросток похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты — с них со своим знакомым он снял 40 тыс. рублей.

«Согласно заключению эксперта, обвиняемый, 2007 г. р., осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог ими руководить», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Таким образом, фигурант признан вменяемым. Уголовное дело уйдет в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Ранее «Фонтанка» писала, что 62-летнюю мать и 14-летнюю дочь из Екатеринбурга убивали, нанося удары ножом не хаотично, а целясь по жизненно важным органам. В ходе следствия подросток сам всё показал и объяснил безо всякого принуждения. На допросе юноша вел себя спокойно, смеялся и улыбался. На вопрос полицейских: «Как ты теперь будешь жить со всем этим?» — он ответил, что, когда «закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые». Во время ареста подростка его матери стало плохо, ее увезли на скорой помощи.

Соседи ранее сообщили, что 16-летний подросток жил со старшим братом, а его мать нашла себе нового супруга. По их словам, юноша вместе со своей 14-летней подругой часто шумно проводил время на лестнице или же вовсе оставался у школьницы ночевать, а ее мать, как утверждают люди, не могла его выставить и отправить домой.