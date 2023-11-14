В Екатеринбурге школьник, которого подозревают в убийстве 14-летней девочки и ее матери, мог расправиться и с их собакой

В Екатеринбурге жертвой подростка, которого подозревают в убийстве 14-летней школьницы и ее 62-летней матери, предположительно, стала и собака девочки. Соседи семьи говорят, что шпиц по кличке Майки всегда громко лаял, но с вечера понедельника в квартире стоит тишина, пишет 14 ноября E1.RU.



Трагедия произошла в доме на Билимбаевской улице. По предварительной информации, юноша пришел в гости к девочке накануне. В ходе конфликта он трижды ударил ее ножом в область спины и шеи, после чего школьница скончалась от потери крови. После, как утверждается, подросток дождался ее мать и также трижды ударил ножом в область шеи и груди. Забрав банковскую карту, скрылся, позже снял с нее 20 тысяч рублей.

