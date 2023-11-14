В Екатеринбурге школьника задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки и ее матери

На Урале шестнадцатилетний подросток задержан по подозрению в двойном убийстве. По предварительной информации, школьник расправился со своей 14-летней подругой и ее 62-летней матерью. Трагедия произошла в доме на Билимбаевской улице в Екатеринбурге, сообщает 14 ноября E1.RU со ссылкой на городское управление МВД.



По предварительной информации, юноша пришел в гости к девочке накануне. В ходе конфликта он трижды ударил ее ножом в область спины и шеи, после чего школьница скончалась от потери крови. После, как утверждается, подросток дождался ее мать и также трижды ударил ножом в область шеи и груди. Забрав банковскую карту, скрылся, позже сняв с нее 20 тысяч рублей.

